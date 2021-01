Verkiezingen Oeganda: oppositiekandidaat Bobi Wine wil uitslag aanvechten, maar vreest voor zijn leven

De 76-jarige president Museveni, die als sinds 1986 aan de macht is, gaf na de bekendmaking van de resultaten een toespraak. Hij had het over de "meest fraudevrije verkiezingen" in de geschiedenis van het land.



Verder wil hij niet van buitenlandse inmenging weten om te bemiddelen. "We willen niet dat buitenlanders zich in onze zaken mengen." Supporters van de president kwamen gisteren op straat om zijn overwinning te vieren.





