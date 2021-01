Zeker 60 doden na aardbeving in Indonesië, zoekactie gaat door

Bij de aardbeving op het eiland Sulawesi vielen de meeste doden in de provinciehoofdstad Mamuju, 47 mensen lieten daar het leven. In totaal is het dodental opgelopen tot 62. De reddingswerkers blijven intussen naarstig verder zoeken naar mogelijke overlevenden. Er werden al verschillende mensen levend vanonder het puin gehaald. Zo'n 830 mensen raakten gewond.