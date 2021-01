Vaccinoloog Pierre Van Damme: "127.000 vaccins in de diepvries, maar die gaan we volgende week allemaal opgebruiken"

"We moeten ons focussen op het goede nieuws", zegt professor Pierre Van Damme, vaccinoloog en lid van de taskforce vaccinatie, die gisteren overleg had over een eventuele aanpassing van de vaccinatiestrategie. "Het zijn er maar 7.000 minder in plaats van 40.000, en het is de bedoeling om op te kunnen schalen, zodat er op termijn méér vaccins geleverd kunnen worden."



We kunnen hier wel lessen uit trekken, aldus Van Damme. "Het was een spijtige communicatie, die moet tijdig en beter kunnen. In 24 uur tijd hebben heel veel mensen samengezeten en overlegd, om bijvoorbeeld een nieuwe planning op te maken. Je vraagt veel." Tegelijk zegt Van Damme dat we in de vaccinatiecampagne altijd flexibel zullen moeten zijn. "Het is niet evident want je moet telkens een hele machine in gang zetten, maar dat gaat nog gebeuren. Een lot dat afgekeurd wordt, of bijvoorbeeld dat je zes dosissen uit een flacon kunt halen in plaats van vijf. We gaan nog wel moeten bijschakelen."

Momenteel liggen in ons land zowat 127.000 doses van het coronavaccin in de diepvries. Waarom kunnen we die niet gebruiken om sneller en/of meer te vaccineren? "Volgende week gaat die voorraad zo goed als opgebruikt zijn", legt Van Damme uit. "De start heeft iets exponentieels. We starten geleidelijk aan, we zien eerst dat iedereen mee is. Je start een marathon ook niet met een spurt. En stel je voor dat we toch 40.000 doses minder gekregen hadden, dan zouden we blij geweest zijn dat we het zo gedaan hadden."