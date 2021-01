3.500 meer jobs in Limburg door systeem waarbij sociale bijdrage van eerste extra werkkracht voor een zelfstandige wegvalt 

Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Steve Matheï (CD&V) opvroeg bij minister van Sociale Zaken Vandenbroucke (SP.A). Evie Philippe van "Gezondigd", een horecazaak met gezonde afhaalmaaltijden in Hasselt, kan door dat systeem volgende maand haar eerste vaste werknemer in dienst nemen. "We zijn nu iets meer dan anderhalf jaar bezig, en dat heeft ons toch over de streep kunnen trekken om die werknemers aan te nemen, ook omdat het nu drukker wordt bij ons", zegt Philippe.

"We hebben tot nog toe altijd gewerkt met flexi-jobbers om de drukte te kunnen opvangen, en omdat ze ook heel flexibel zijn. En het is ook een goedkopere werkkracht voor ons. Maar we merken toch dat er nood is aan iemand die er vast bijkomt, wat we niet opgevuld krijgen met een flexi-jobber", besluit Philippe. Werkgevers krijgen overigens opnieuw een korting als ze hun tweede en zesde werknemer aanwerven.