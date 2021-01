Acteur Jaak Van Assche krijgt een ster op de dijk van Oostende: “Een van de aangenaamste en best voorbereide acteurs van Vlaanderen”

Producer Erwin Provoost, afkomstig van Koksijde, werd onder valse voorwendsels naar Oostende gelokt, hij houdt niet van de spotlights. Groot was zijn verbazing toen er opeens een ster met zijn naam tevoorschijn kwam. De laudatio kwam van Stijn Coninx, die zijn eerste 2 Urbanusfilms "Hector en "Koko Flanel" mede dankzij Provoost kon verwezenlijken en hierdoor zijn eigen carrière in de filmindustrie zag groeien. Later volgden er nog vele samenwerkingen: “Ik heb van in het begin naar jou opgekeken, letterlijk en figuurlijk. Grote meneer, met een groot hart, grote klasse, van zeer groot belang in de ontwikkeling, evolutie en uiteindelijk in de geschiedenis van de Vlaamse film. Daarom kan deze ster niet groot genoeg zijn en is ze meer dan verdiend.”

Op zijn lijstje van kassuccessen staan o.a. De Zaak Alzheimer, Ben X, Windkracht 10, Max, ... De afgelopen jaren was Provoost actief als directeur intendant bij het Vlaams Audiovisueel Fonds. Sinds 1 januari 2021 nam Koen Van Bockstal de fakkel van hem over.