Adil El Arbi en Bilall Fallah winnen Ensor Albert Bert Prijs voor Internationale Doorbraak

Op zaterdag 23 januari om 22.10 uur wordt het Gala van de Ensors uitgezonden op Canvas. Die prijsuitreiking had normaal gezien in september vorig jaar al moeten plaatsvinden als sluitstuk van het Filmfestival in Oostende, maar werd uitgesteld door de coronacrisis. In de aanloop naar de uitreiking van de Ensors worden deze week tijdens de dagelijkse talkshow "Cinema Canvas" op VRT NU al enkele prijzen uitgereikt waaronder deze Ensor voor Internationale Doorbraak.