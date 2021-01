Alex Breugelmans van Vesaliusziekenhuis in Tongeren: "Ziekenhuispersoneel kijkt reikhalzend uit naar vaccinaties"

Het zorgpersoneel in de ziekenhuizen is vanaf nu aan de beurt. Eerst worden artsen en verpleegkundigen van spoed, intensieve zorgen en de covidafdelingen ingeënt. Al is die lijn niet zo eenvoudig te trekken, zegt hoofdarts Alex Breugelmans van het Vesaliusziekenhuis in Tongeren: “Heel wat verplegend personeel staat op verschillende afdelingen. Sinds de coronacrisis moeten we allemaal heel flexibel zijn. Een verpleger kan de ene dag op zijn gewone afdeling werken en de volgende dag nodig zijn op de covidafdeling. Je hoort vaak spreken over de mensen in de "frontlinie" maar die grens is niet altijd zo duidelijk te trekken.”