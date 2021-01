Alle leerlingen en leerkrachten in Diksmuide, Houthulst en Westouter morgen getest op Britse coronavariant

Morgen worden alle leerlingen en leerkrachten van de basisscholen in Diksmuide, Houthulst en Westouter in Heuvelland getest op de Britse variant van het coronavirus. Dat is nodig na de uitbraak van het virus in het woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem en de instelling voor mensen met een beperking De Vleugel in Klerken.