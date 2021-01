Bart Tommelein (Open VLD) bijt van zich af: "Digitale meter hing samen met compensatie voor eigenaars van zonnepanelen"

In "De afspraak" verdedigde Bart Tommelein (Open VLD) de beslissing van de vorige Vlaamse Regering om eigenaars van zonnepanelen nog 15 jaar te laten genieten van het rendement van een terugdraaiende teller, op voorwaarde dat ze hun zonnepanelen voor het einde van 2020 hadden geïnstalleerd. Het Grondwettelijk Hof schrapte onlangs de maatregel. Tommelein was minister van Energie in de vorige Vlaamse Regering.