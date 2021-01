Bewoners en personeel woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol krijgen coronavaccin na helse weken

Er kan weer opgelucht ademgehaald worden in Mol. Deze ochtend kregen alle bewoners van het woonzorgcentrum Hemelrijck een prikje tegen het coronavirus. De afgelopen weken was de sfeer er bedrukt. Na het bezoek van een hulpsint was er een uitbraak van het virus.



Jeanne Vos is 100 jaar en één van de eersten die haar spuitje krijgt. "Het was wel schrikken toen plots iedereen ziek werd. Het ging allemaal heel snel. Ik ben blij dat ik nu gevaccineerd ben", vertelt ze opgelucht.

Na Jeanne is Herman Malfet aan de beurt. Hij is zijn vrouw verloren aan corona. "Ik kijk nu echt uit naar de toekomst en naar alles wat weer wél kan. Ik wil graag terug naar hoe het vroeger was en snel weer een normaal leven hebben", zegt hij.

Ook het personeel van het woonzorgcentrum kreeg vandaag hun langverwachte coronavaccin.