Vrijgelaten zeehond SEA LIFE gezond en wel gespot in het Verenigd Koninkrijk: "Dit is waarvoor we het doen"

SEA LIFE Blankenberge kreeg de melding van een Britse zoöloog. “Bijzonder goed nieuws, want daarvoor doen we het", zegt zeehondenverzorger Jonathan Meul. “Jaarlijks spoelen er tal van zieke of ernstig verzwakte zeehonden aan. Die worden bij ons opgevangen en weer vrijgelaten, nadat ze hersteld zijn. Het gebeurt niet vaak dat we nieuws krijgen vanuit het Verenigd Koninkrijk over "onze" zeehonden. Het is de grootst mogelijke waardering voor het team om te horen dat een geredde zeehond nog altijd gezond is en in staat is om ruim 250 kilometer naar Engeland te zwemmen.”