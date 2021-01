Hoe besmettelijk is die Britse coronavariant precies? En is hij nog wel tegen te houden in ons land?

Elk virus probeert naarmate het circuleert om besmettelijker te worden, wat eigenlijk een vorm van overleven is. Intussen zijn er dus al verschillende mutaties, ook binnen de Britse variant zelf.

In dit geval heeft de Britse variant zich onder andere aangepast via de spike-eiwitten, de "stekeltjes" op de bol, zegt Leen Delang. "Die binden zich aan zogenoemde ACE2-receptoren in ons lichaam, in de eerste plaats in onze luchtwegen en longen."

Hoe succesvoller het virus bij ons kan binnendringen, hoe besmettelijker het wordt. Of de nieuwe variant besmettelijker is in de zin dat hij bij patiënten een hogere "virale lading" zou kunnen opwekken (het aantal virussen dat we bijvoorbeeld in onze luchtwegen meedragen) is nog niet helemaal zeker, zegt Leen Delang.

Onderzoekers zien bij de nieuwe variant weliswaar vaak hoge virale ladingen, maar dat was (is) voor het klassieke virus eigenlijk ook al zo.