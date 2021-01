Brusselse brandweer krijgt overschotjes coronavaccin: "Verspilling tegengaan"

Derieuw verduidelijkt dat niemand verplicht is om het vaccin te krijgen. "De oproep voor de vaccinatie gebeurt tijdens de wissel van de wacht. Onze brandweermannen en -vrouwen mogen kiezen of ze het vaccin willen toegediend krijgen of niet. We kijken ook naar hun medische geschiedenis en de oudsten van de groep krijgen voorrang. De toediening gebeurt door de arbeidsgeneesheer"

Vanaf vandaag start de vaccinatiecampagne van het ziekenhuispersoneel zoals dokters en verpleegkundigen in ons land.