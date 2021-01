Nieuwe gallowayrunderen grazen in Buggenhout bos

Boswachter Reinhart Cromphout kon twee gallowayrunderen krijgen van een collega boswachter uit een ander natuurgebied. Een mooie kans want een van de twee gallowaykoeien die al in Buggenhout bos liepen, was deze zomer gestorven. Met twee nieuwe erbij hoeft de overblijvende koe zich niet eenzaam te voelen. Koeien zijn kuddedieren, ze leven graag in groep, legt de boswachter uit. "Sinds we ze gelost hebben gingen ze direct naar elkaar toe."