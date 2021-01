Buren helpen gezin uit Hoeilaart dat woning verloor door brand: "een ontzettend mooi, hoopvol verhaal"

"Sommige buren kwamen spontaan spullen aanbieden. Mensen brachten schoenen, kinderen gaven speelgoed en daarop ben ik met een ronde in de wijk begonnen", vertelt Olivier. "We zijn drie uurtjes op stap geweest, en we kregen een massa spullen en geld mee: speelgoed, kleren, schoenen, een laptop, matrassen... noem maar op. We zijn zeker 20 keer heen en terug gegaan met wat we ophaalden."