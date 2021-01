Burgemeester van Wellen wil degelijk openbaar vervoer van en naar vaccinatiecentra: "Ook die drempel verlagen"

De inwoners van Wellen zullen naar het vaccinatiecentrum in Borgloon moeten, maar vanuit de deelgemeenten kunnen mensen daar niet rechtstreeks geraken", zegt burgemeester Els Robeyns van Wellen. "Reizigers zullen moeten overstappen in het centrum van Wellen, daar is er elk uur een lijnbus naar het centrum van Borgloon. En daar moeten reizigers dan nog een half uur wachten op een bus naar het vaccinatiecentrum in het Panishof. Dat is geen efficiënte manier om er te geraken." Robeyns pleit voor 3 à 4 vaccinatiebussen per dag.