Burgemeester van Ieper is besmet met het coronavirus

Burgemeester Talpe liet zich testen, nadat ze zaterdag merkte dat ze niks meer kon ruiken of smaken. Gisteren bleek de test dan positief. Iedereen die de voorbije dagen met haar in contact is geweest, wordt verwittigd door de contactopsporing.

"Hoe of waar ik besmet ben geraakt, is me een raadsel", zegt de burgemeester op haar eigen Facebookpagina. "Ik volg de richtlijnen zo nauwgezet mogelijk, maar dat maakt je niet immuun. Het bewijst nog maar eens hoe gevaarlijk het virus is."

