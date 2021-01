Cafébazen uit Halle roepen collega's op om als vrijwilliger aan de slag te gaan in vaccinatiecentrum

Vanaf maart wordt er in het sportcomplex De Bres in Halle gevaccineerd. Daarvoor is de Eerstelijnszone Zennevallei nog op zoek naar vrijwillgers. Een oproep waar de Halse cafébazen Bram Boon, Bruno Vandierendonck en Eddy Wyns maar al te graag op ingaan. "De horeca is nu al enkele maanden dicht, dus hebben we tijd om andere dingen te toen", klinkt het bij de drie uitbaters. "Toen we de oproep zagen, hebben we dan ook geen moment getwijfeld. Wij willen ons steentje bijdragen en roepen andere uitbaters op hetzelfde te doen. Voor ons is het heel belangrijk dat we onze zaak zo snel als mogelijk opnieuw kunnen openen en klanten ontvangen. Dus op deze manier hopen we dat dit ook zal lukken."