Week na ontploffing in Chinese goudmijn geven mijnwerkers teken van leven via briefje: "Stop niet met zoeken" 

Met touwen lieten de reddingswerkers voedsel, medicijnen, papier en potloden naar beneden. Even later kregen ze een briefje terug, met daarop de boodschap dat er nog zeker 12 mijnwerkers in leven waren. Over het lot van de 10 anderen is niets bekend.

"We zijn allemaal uitgeput. We hebben een dringende nood aan medicijnen voor maagpijn, pijnstillers, verband en ontstekingsremmers. Drie mensen lijden ook aan hypertensie", aldus de brief. Volgens de auteur van het briefje gaat de toestand van de mijnwerkers snel achteruit door een gebrek aan zuurstof en omdat er water binnenstroomt. Momenteel zouden er vier gewonden zijn. "Maar we kennen de situatie niet van tien anderen. We blijven de hoop bewaren. Bedankt!"