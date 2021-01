"Chokotofflegende" ontploft: in één maand meer gouden wikkels ingestuurd dan afgelopen jaren samen

Tot voor kort vielen er bij Mondelez in Mechelen elke maand één tot twee brieven in de bus van mensen die een gouden lijntje gevonden hadden. "Dat aantal is dus spectaculair gestegen. Maar mensen moeten niet ongerust zijn. De gelukkigen krijgen van ons nog altijd een oorkonde en een nieuwe zak Chokotoffs", zegt Verdegem in "Start je Dag". "De voorwaarde is dat we het papiertje echt fysiek opgestuurd krijgen. Een foto is niet genoeg. Wie prijs heeft kan zijn wikkel opsturen naar Mondelez, Stationstraat 100, 2800 Mechelen."