Dakbrand in Bozar in Brussel, brandweer is ter plaatse om vuur te bestrijden

In het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten, in de Koningstraat, woedt een dakbrand. Dat meldt de Brusselse brandweer. Het vuur woedt momenteel enkel op het dak en niet in het museum zelf en de brandweer is ter plaatse om het vuur te bestrijden. Door de interventie is het verkeer in de Koningstraat afgesloten tussen het Koningsplein en de Wetstraat en op het Paleizenplein.