Drie doden bij botsing tussen trein en auto in Herne, overweg was gesloten

In Herne zijn drie mensen in een auto om het leven gekomen bij een botsing met een trein. Het ongeval vond plaats op de spoorwegovergang op de Edingsesteenweg en volgens de eerste informatie was de overweg gesloten. De burgemeester van Herne Kris Poelaert (CD&V) bevestigt het bericht. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.