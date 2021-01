Edegem legt alle buitenschoolse activiteiten stil: "Willen er alles aan doen om verspreiding Britse variant tegen te gaan"

Voor de vele verenigingen was dat geen gemakkelijke beslissing. "Uiteraard willen we dat iedereen gezond blijft. Maar we merkten dat veel spelers en ouders ons de afgelopen maanden zo dankbaar waren dat ze toch nog konden komen voetballen", zegt Christophe Vandamme van voetbalclub 'Ik dien' uit Edegem. "Op die manier hadden ze toch nog beweging en een beetje sociaal contact. Toch is deze beslissing nodig om het virus in de kiem te smoren", aldus Vandamme. Bij 'Ik dien' zullen nu 250 jeugdspelertjes niet meer kunnen voetballen.