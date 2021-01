Garden City 2.0 moet tuinwijken toekomstbestendig maken: "We willen jonge tweeverdieners warm maken voor de cité"

Volgens Alessandro Cucchiara zijn veel jongeren geïnteresseerd in de oude citéwoningen, maar steken twijfels over renovatiemogelijkheden maar al te vaak de kop op. “Mensen vragen zich bijvoorbeeld af of ze zich niet blauw zullen betalen aan verwarming. Is zo’n woning wel energiezuinig genoeg? En zijn er uitbreidingsmogelijkheden? Dankzij de expertise van onze partners willen we de richtlijnen enerzijds duidelijk in kaart brengen. En daarnaast willen we uitzoeken of er hefbomen zijn naar subsidies en andere steunmiddelen om geïnteresseerde kopers te kunnen ondersteunen.”