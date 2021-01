Geen overnemer voor failliete Mega World-keten (opvolger Blokker in België)

Voor de stock die nog in de magazijnen ligt, moeten de curatoren nog een oplossing zoeken. Er zijn geen stocklijsten en alles is ingepakt op palletten met zwarte plastic errond. Curator Thierry Lammar: "We hebben dus geen zicht op de inhoud van de stock. Er zijn twee opties: ofwel zoeken we kopers die de palletten 'blind' willen kopen, dus zonder te weten wat erin zit, ofwel moeten we alle palletten openen, noteren wat er exact in stock is en met die gegevens verder aan de slag gaan.”