Geen WK veldrijden voor Thibau Nys: "Hij is te onregelmatig geweest"

Op het WK van vorig jaar, in het Zwitserse Dübendorf, pakte Thibau Nys nog goud bij de junioren. In Oostende zal Nys er echter niet bij zijn. "De voorbije weken en maanden heeft Thibau net iets te weinig laten zien", motiveerde bondscoach Sven Vanthourenhout zijn keuze. "Hij is te onregelmatig geweest. Er zijn jongens die ik op training heb zien evolueren, ik ben ervan overtuigd dat zij in Oostende tot hele mooie prestaties in staat zijn. Ik neem aan dat Thibau wel ontgoocheld zal zijn. Vooral de wedstrijden die hij niet heeft beëindigd, hebben in zijn nadeel gespeeld."