Binnenkort 72.000 gele papier- en kartoncontainers in de straten van Oost-Brabant

Gedaan met het verzamelen van papier in kartonnen dozen en het samenbinden in pakketjes. In het oosten van Vlaams-Brabant wordt papier en karton binnenkort verzameld in de gele afvalcontainer. Afvalintercommunale Ecowerf startte vanmorgen met de verdeling van die containers. De gemeente Boutersem kreeg de eer om de eerste containers in ontvangst te nemen.