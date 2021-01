Gentse politie heeft nieuwe fietsen: "Ze zijn stabiel in weer en wind en ze slaan niet lek"

23 jaar geleden werd de fietsbrigade als eerste fietspatrouille opgericht in ons land. Sindsdien heeft ze al talloze dieven en criminelen gevat, marathons begeleid of plaatsen beveiligd waar iets was gebeurd. Voor de vierde keer in haar bestaan krijgt de brigade een nieuwe fiets. En dat was nodig, want per dag fietsen de agenten gemiddeld 35 kilometer. Soms loopt dat op tot 60 km afhankelijk van de opdracht die dag.