Dalle fluit Decaluwé terug: verbod op activiteiten voor kinderen jonger dan 12 in West-Vlaanderen staat "on hold"

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) heeft begrip voor de kritiek op de warrige communicatie over het activiteitenverbod voor kinderen jonger dan 12 in West-Vlaanderen. Gouverneur Decaluwé had een verbod op (indoor)activiteiten aangekondigd, maar trok dat even later weer in na een gesprek met Dalle.

Volgens Dalle kan zo een drastische beslissing niet door een provinciegouverneur genomen worden, maar moet dat overlegd worden op het Overlegcomité. "Een drastische beslissing als alle activiteiten voor kinderen onder de twaalf te verbieden, moet nationaal afgestemd worden. Dit zijn geen maatregelen om op provinciaal vlak af te sluiten", aldus Dalle.

Dalle weet dat de experten eerder al voorstelden om kinderen onder de twaalf niet langer samen te laten sporten, maar Jeugdwerk stelt vast dat activiteiten voor kinderen goed georganiseerd worden en het aantal besmettingen er beperkt blijft.

"Ik begrijp dat er kritiek is op de warrige communicatie, maar hier is er snel gehandeld. Er was even onduidelijkheid, maar het is snel rechtgezet. Het belangrijkste is dat kinderen en jongeren centraal blijven staan in alle beslissingen die we nemen", besluit Dalle.

