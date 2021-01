Opgrimbie start grote infrastructuurwerken: "Noodzakelijk om iets aan de waterafvoer te doen"

"Die werken zijn nodig, omdat Opgrimbie altijd veel water gehad heeft, en daarom is het ook noodzakelijk dat we iets aan de waterafvoer doen", zegt schepen Marleen Kortleven (Open VLD). "Vooral het zuiverwater zal apart afgevoerd worden, zodat het zuiveringsstation meer vrijgesteld kan worden van de hoeveelheid water, waardoor dan alleen het vuil water in het zuiveringsstation terechtkomt."

Na de rioleringswerken worden ook de wegen aangepakt. Zo zal Opgrimbie groener en verkeersarmer worden. De werkzaamheden zullen vijf tot zes jaar duren.