Hoofdverpleegkundige Luc Clement krijgt eerste Moderna-spuitje in Middelheimziekenhuis Antwerpen

Luc Clement, hoofdverpleegkundige had de eer om vanmiddag de eerste Vlaming te zijn die werd ingeënt met het Moderna-vaccin: "Ik ben heel blij dat ik als eerste het vaccin heb gekregen. Wij werken als team al maanden met covidpatiënten. Wij hebben gezien wat het virus kan doen met een mens, we hebben de angst in de ogen van de mensen gezien. Ik ben echt blij dat ik nu gevaccineerd ben en over enkele weken echt beschermd ben en ik hoop dat we over enkele maanden opnieuw normaal kunnen functioneren."



Deze maand worden nog 13.000 Moderna-vaccins verwacht in het ziekenhuis. Daarmee hoopt het ziekenhuis snel haar meer dan 6.000 personeelsleden in te kunnen enten.