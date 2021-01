Internationaal onderzoeksteam verwijt China en Wereldgezondheidsorganisatie traagheid in aanpak van coronacrisis

Het tussentijdse verslag is niet mals en dat voor heel wat actoren. In de eerste plaats is er kritiek op China zelf, waar het virus eind 2019 is opgedoken in de stad Wuhan. Zowel de lokale overheden in Wuhan en de provincie Hubei als de nationale overheid in Peking hadden de gezondheidsmaatregelen veel strikter moeten toepassen in januari vorig jaar, vindt het onderzoeksteam. Dat kan hard aankomen in Peking, waar men erg gevoelig is voor buitenlandse kritiek op de aanpak van de uitbraak van het virus dat zich daarna over de hele wereld kon verspreiden.