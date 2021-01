Italiaanse regering overleeft vertrouwensstemming in het Lagerhuis, maar echte uitdaging komt morgen in de Senaat

Premier Giuseppe Conte heeft vanavond het vertrouwen van het Lagerhuis gekregen. De stemming kwam er nadat een kleine coalitiepartner de steun aan de regering had opgezegd. Morgen komt echter de grote uitdaging voor Conte, want in de Senaat zou hij enkele zetels te kort komen. Volgens waarnemers is de kans groot dat de Italiaanse regering in volle coronacrisis ten val komt.