Jessa Ziekenhuis Hasselt start met opsporing coronavarianten: "We willen een derde golf vermijden"

Vorige week nog werden in het laboratorium van het Jessa Ziekenhuis 109 personen positief bevonden na een coronatest. Daarvan werden 24 proefstalen verder onderzocht, op dezelfde manier waarop kanker ontleed wordt. De bedoeling is om snel mutaties van het virus te ontdekken, zodat vaccins eventueel kunnen aangepast worden. "We gaan heel de sequentie van dat virus uitlezen, dat zijn zo'n 30.000-tal lettertjes, en dan gaan we kijken waar de mutaties zitten, en of het de gekende mutaties zijn zoals de Zuid-Afrikaanse, de Britse, of de Braziliaanse", zegt Brigitte Maes van het Jessa Ziekenhuis. "Het is de ideale methode om met grote zekerheid en precisie mutaties te kunnen identificeren." Zo werd vorige week de Britse variant bij een besmet persoon ontdekt. De Zuid-Afrikaanse variant werd in deze beperkte steekproef niet gevonden.