Kamers in vroeger hotel in Turnhout verhuurd als woning: te klein, gebrekkig en brandveiligheid niet in orde

De stad Turnhout was te weten gekomen, dat in een vroeger hotel in de Stationsstraat, nu permanent mensen wonen. Daarom heeft het er een kwaliteitscontrole uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de kamers te klein waren, dat het sanitair in een gebrekkige staat was en dat de brandveiligheid niet in orde was. Zo werd er onder andere gekookt op gasvuren.

De gasflessen werden meegenomen door de inspecteurs na de controle. De mensen die er wonen, zo'n 25 in 14 kamers, moeten voorlopig niet verhuizen. Er moeten wel aanpassingen gebeuren aan het gebouw en de kamers.

"We hebben een bevolking die heel divers is en er is ook veel armoede", zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). "Zij zijn natuurlijk het eerste slachtoffer, omdat zij in zulke panden terecht kunnen aan lagere prijzen, al zijn we in dit geval toch nog geschrokken van het prijsniveau."

Dit geval maakt voor het stadsbestuur duidelijk dat er nog meer controle op de kwaliteit van woningen nodig is: "Het is de bedoeling dat we hier voort aan gaan werken, om ervoor te zorgen dat ook mensen aan de onderkant van de sociale ladder beschermd zijn tegen misbruiken en vooral tegen onhygiënische en onveilige toestanden."