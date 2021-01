Koffietafel met 69 aanwezigen stilgelegd in Zaventem

De burgemeester van Zaventem, Ingrid Holemans (Open VLD), betreurt dat er nog steeds mensen zijn die de coronaregels aan hun laars lappen of de ernst van de situatie niet inzien. "Het coronavirus grijpt nog steeds onvermoeibaar om zich heen", zegt Holemans. "Dagelijks raken duizenden mensen besmet en intussen is ook de Britse variant in opmars in ons land. We moeten volhouden en met z’n allen de regels heel goed opvolgen, zodat we ons binnenkort kunnen laten vaccineren zoals gepland en een derde piek kunnen vermijden."