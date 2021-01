Voor het eerst zijn Britse en Belgische DNA-databank gelinkt: mogelijke doorbraak in 4 onopgeloste moorden  

Voor alle duidelijkheid: in 312 zaken is er nu een nieuw spoor, maar het is niet zo dat al die geïdentificeerde DNA-stalen nu meteen tot absolute doorbraken in de dossiers zullen leiden. "Het Belgisch gerecht kan nu die namen opvragen en dan bekijken of ze die mensen wiens DNA is geïdentificeerd, willen ondervragen. Want het is niet omdat je DNA gevonden is in de ruimte waar een aanranding heeft plaatsgevonden, dat je er iets mee te maken hebt en je ook een verdachte wordt", onderstreept Vanhooydonck.

"Maar misschien was je getuige, of kan je meer context geven over de plek waar het gebeurde? Het kan in ieder geval wel leiden tot nieuwe inzichten waardoor het dossier toch nog wordt opgelost", aldus Vanhooydonck.