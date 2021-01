Leerlingen uit Meldert en Deurne geraken dan toch met de bus op school

Door werken aan de gewestweg tussen Lummen en Tessenderlo was het busverkeer helemaal verstoord in de grensregio. Ouders en leerlingen maar ook andere busgebruikers uit Meldert en Deurne, hadden daar heel wat klachten over. Leerlingen waren zeer lang onderweg en veel ouders brachten hun kinderen dan maar zelf naar school of naar een bushalte met een betere verbinding.

Op een overleg met de gemeentebesturen van Lummen en Diest heeft De Lijn nu aanpassingen voorgesteld. De ritten op de lijn 35C zullen nu toch Meldert en Deurne aandoen. Volgens Karen Van Der Sype van De Lijn betekent dat wel dat reizigers rekening zullen moeten houden met een vertraging van ongeveer 5 à 10 minuten.

Voor leerlingen die in Herk-de-Stad naar school gaan, zal de gemeente Lummen zelf een pendelbusje inleggen tussen de kerk van Meldert en het busknooppunt in Lummen. Vandaar kunnen ze dan de bus nemen naar Herk-de-Stad. Voor leerlingen die in Lummen zelf moeten zijn, reed al zo'n busje. De gemeente zal nu onderzoeken of ze de kosten van die twee pendelbusjes kan verhalen op het Agentschap Wegen en Verkeer.