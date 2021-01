Gemiddelde aantal nieuwe besmettingen stijgt boven de 2.000, opnames dalen maar situatie blijft fragiel met varianten 

Basisschool OLFA Elsdonk in Edegem en het Sint-Jozefsinstituut in Kontich, beide in de provincie Antwerpen, gaan een week dicht omdat er in beide scholen personen positief hebben getest op de Britse variant van het coronavirus. In Edegem gaat het om twee personen, in Kontich om één persoon.

Beide scholen hebben de ouders van de leerlingen op de hoogte gebracht. De leerlingen van beide scholen, het personeel en hun gezinsleden moeten onmiddellijk een week in quarantaine gaan, al zeker tot en met 24 januari.

In beide scholen zullen de leerlingen en het personeel worden getest. In Edegem zullen die testen maandagmiddag worden afgenomen, in Kontich zal dat vanaf dinsdagochtend gebeuren. De ouders zullen op de hoogte gebracht worden van de planning van deze testen.

Lees meer in dit artikel: