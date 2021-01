Nieuwe uitbraken met Britse coronavariant baren zorgen: "Massaal testen en isoleren, dat is onze enige hoop"

Zijn Gentse collega Bruno Verhasselt is het helemaal met hem eens, zo zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. Niet alleen mensen met symptomen en hun contacten moeten nu getest worden, zegt die, want ook in de bredere groep daarrond kunnen mensen besmet zijn. "We moeten ons ervan bewust zijn dat het virus waarschijnlijk wat verder zit dan we zelf merken: we lopen er altijd een beetje achteraan. We weten dat ongeveer 40 procent van de dragers geen symptomen heeft."