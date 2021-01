Duizenden Hondurese migranten op weg naar VS stuiten op traangas en geweld aan grens met Guatemala   

Vanuit Honduras zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag duizenden mensen vertrokken, op weg naar de Verenigde Staten. De eerste grens op hun pad was de grens met Guatemala. Elke passant moet daar een identiteitsbewijs en negatieve coronatest kunnen voorleggen. De meeste mensen in de migrantenkaravaan konden dat niet.

Armoede en orkanen

De Hondurezen slaan op de vlucht voor de armoede en het geweld in het land. Door de coronapandemie is die armoede alleen maar toegenomen. Twee verwoestende orkanen dit najaar verergerden de situatie alleen maar.

Hondurese migranten aan de grens met Guatemala Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Zo'n 8.000 mensen zouden erin geslaagd zijn de grens over te steken, meer dan 1.000 mensen zouden teruggestuurd of opgepakt zijn. Dat melden de Guatemalteekse autoriteiten. De karavaan trekt nu door Guatemala, op weg naar de grens met Mexico. Honderden Mexicaanse agenten zijn al naar die grens gestuurd om de menigte daar tegen te houden, dat zijn de Verenigde Staten en Mexico overeengekomen.

Het doel van de migranten is om het nieuwe Amerika van aantredend president Joe Biden te bereiken. Ze hopen dat de nieuwe president van de Verenigde Staten hen welkom zal heten en ze er jobkansen zullen krijgen. Maar wie de VS na de lange tocht dan toch bereikt, zal hoogstwaarschijnlijk worden teruggestuurd.