Nieuwe spanning in Soedanese regio Darfoer: zeker 83 doden bij etnische rellen

Bashir is twee jaar geleden van de macht verdreven door volksprotest in Soedan. Het Internationaal Strafhof in Den Haag vraagt zijn uitlevering wegens oorlogsmisdaden en volkerenmoord in Darfoer.

Probleem is dat een aantal leiders van die toenmalige Janjaweed nu ook in de overgangsregering zitten die Soedan leidt tot echte vrije verkiezingen. Die regering is samengesteld uit leden van de democratische oppositie, maar ook uit topmilitairen en gewezen Janjaweed-militieleiders. Een van hen is vicevoorzitter van de overgangsraad, Mohammed Hamdan Dagalo, ook Hemetdi genoemd. Het is net die Hemetdi die verantwoordelijk zou zijn geweest voor het bloed in Darfoer 18 jaar geleden en die nu de paramilitaire eenheid, de Rapid Support Forces (RSF) leidt. Die eenheid zou verantwoordelijk zijn voor een bloedbad onder meer dan honderd mensen tijdens het protest tegen het Bashir-regime in de hoofdstad Khartoem.