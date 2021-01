OCMW-voorzitter Geraardsbergen wil niet-essentiële reizen van leefloners naar buitenland kunnen verbieden

Geraardsbergen is de laatste maanden zwaar getroffen door het virus, ook in woonzorgcentra. Dat de leefloners de oorzaak daarvan zouden zijn, wil de OCMW-voorzitter niet zeggen: "Daar ga ik geen uitspraken over doen. Het belangrijkste voor mij is dat we een bijdrage leveren om verdere besmettingen te voorkomen. Uiteindelijk zijn dat ook de mensen die we financieel steunen vanuit de overheid, we geven hen alles. Als we hen dan nu kunnen vragen om hun reis eventjes on hold te zetten, dan denk ik dat we een stap verder zijn."

Het liefste zou de schepen het verbod algemeen zien: "Dat zou ik inderdaad willen, dat het verbod er voor iedereen komt. Maar daar heb ik de machtiging niet voor. Ik hou me bezig met het OCMW en dat is de groep waar ik maatregelen kan voor vragen", besluit Larmuseau.