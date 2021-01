Oehoe nestelt zich ook in Oost-Vlaanderen

Oehoes zitten in Vlaanderen meer in kleinere bossen. Er zijn er meer dan we denken. Plaatselijke vogelwerkgroepen hebben het voorbije weekend oehoes in kaart gebracht. Ook in de Vlaamse Ardennen was er een inventarisatie en die leverde meteen al 4 tot 6 oehoes op. “Dat is veel als je weet dat het alleen over de Vlaamse Ardennen gaat. Als je dat over heel Oost-Vlaanderen zou zien, zal er wellicht een mooi aantal zijn.”