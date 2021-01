Ook op Aalsterse school besmetting met Britse variant coronavirus: “Klas, leerlingen en familie in quarantaine"

In Aalst is een leerling van BSBO De Brug besmet met de Britse variant van het coronavirus. Dat bevestigt het stadsbestuur na overleg met de dokters. De school had al preventieve coronamaatregelen genomen maar gaat daar nu nog verder in. “De klas waar de besmette leerling in zit, de leerkracht en alle familieleden moeten meteen in afzondering”, bevestigt burgemeester Christophe D’Haese bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “De andere lessen kunnen wel doorgaan omdat we er heel snel bij waren en het geval meteen konden isoleren. Er is uiteraard wel verhoogde waakzaamheid.”