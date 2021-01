Cultuursector vraagt perspectief: "Veel cultuurwerkers zijn de wanhoop nabij"

Dave Van den Broeck, directeur van het cultureel centrum in Diest, vindt de vaccinatie een zaak van hoger belang. "We willen als cultureel centrum maatschappelijk relevant zijn, dus dit is voor ons een uitgelezen kans om dat te bewijzen. Wij hebben veel ervaring in het organiseren van evenementen en haken hier goed in elkaar met de medische sector", zegt hij. "Er zullen hier de komende tijd 50.000 mensen over de vloer komen. We zien dat ook als een opportuniteit om ons centrum meer bekenheid te geven."

"Op dit moment gebeurt in onze zalen niets. Of er nog mogelijkheden komen voor cultuur in het voorjaar is heel onduidelijk. Het ziet er niet naar uit dat we nog voor Pasen iets gaan kunnen organiseren", zegt hij. "Als er in het voorjaar nog iets mag, kunnen we dit ook buiten doen of op een andere locatie. In het najaar zullen er wellicht wel versoepelingen zijn. Maar dat zal ook afhangen van hoe snel iedereen gevaccineerd geraakt."