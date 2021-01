Opnieuw twee VN-blauwhelmen gedood bij geweld in de Centraal-Afrikaanse Republiek

De Minusca of VN-vredesmacht telt ongeveer 14.000 militairen en politiemannen en is sinds 2014 in de CAR. Dat is een erg grote macht die in staat zou moeten zijn om de rebellen te verhinderen om de macht over te nemen. Daarnaast kan de regering ook rekenen op enkele honderden militairen uit Rwanda en Russische huurlingen. Rusland had ook 300 militaire adviseurs in de CAR, maar gaat die nu terugtrekken.