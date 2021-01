Politieke chaos in Washington D.C.: Stel hier jouw vraag aan Amerikacorrespondent Björn Soenens   

Woensdag legt Joe Biden in het zwaarbewapende Washington D.C. de eed af als nieuwe president van de Verenigde Staten, exact twee weken nadat Trump-aanhangers het Capitool gewelddadig bestormden. Intussen heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aftredend president Donald Trump al aangeklaagd of "geïmpeached" voor "aanzetten op opstand". Een proces in de Senaat zal volgen.