Oppositie kijkt naar minister Weyts, nu Britse coronavariant opduikt in scholen: "Nu horen we hem niet, terwijl hij duidelijkheid moet geven"

"Wanneer een school meldt dat een leerling of personeelslid positief getest is op COVID-19, start het CLB een contactonderzoek", zegt Inge Van Trimpondt. "We gaan kijken met wie die leerling of dat personeelslid de voorbije dagen nauwe contacten heeft gehad op een school. Wanneer we vermoeden dat er twee of meer mensen besmet zijn op school, nemen we contact met de medische eerste lijnszone."

"Daar bekijken we dan of er argumenten zijn om aan te nemen dat het hier om een uitbraak gaat. Dat hangt ook af van de lokale context, zoals veel besmettingen in de gemeente an sich. Als we aanwijzingen hebben van een lokale uitbraak, kan ervoor gekozen worden om de laagrisicocontacten te beschouwen als hoogrisicocontacten. Daardoor kan een hele klas, een deel van de school of een hele school gesloten worden. Bij het vermoeden van een Britse variant zullen we sneller testen afnemen, zodat we sneller weten of het om die variant gaat."