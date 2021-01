Regering overweegt reisbeperkingen: test en quarantaine na meer dan 16 uur in buitenland liggen op tafel

De experts dringen aan om niet-essentiële reizen ten strengste af te raden of zelfs te verbieden. Mensen als biostatisticus Geert Molenberghs vinden dat ook wie minder dan 48 uur in het buitenland heeft verbleven in quarantaine zou moeten. Nu is het nog zo dat terugkerende reizigers uit een rode zone in de Europese Unie bij terugkomst een Passenger Locator Form (PLF) moeten invullen en in quarantaine moeten gaan na een verblijf van meer dan 48 uur.

Er zou aan worden gedacht om die grens naar 16 uur te brengen, zoals vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gisteren al suggereerde in "De zevende dag". Op die manier kan worden verhinderd dat mensen onnodig in het buitenland overnachten, tijdens een citytrip bijvoorbeeld.

De knoop is nog niet finaal doorgehakt. Er moet nog met de deelstaten worden overlegd over strengere controles op de quarantaine en ook de Europese gevolgen moeten nog worden bekeken. Een beslissing wordt deze week nog verwacht, mogelijk nog vóór het Overlegcomité van volgende vrijdag.

Bekijk hieronder het gesprek met Vincent Van Quickenborne in "De zevende dag":